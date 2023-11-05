Töre: Gazze’de Türkiye’nin önderliğinde bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze’de yaşanan soykırımın bir an önce sona ermesi için Türkiye’nin önderliğinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Başkan Töre, KKTC’de bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’u kabulünde Kıbrıs Türkünün, Türk milletinin öz evlatları olduğunu, 96 yıl büyük bir özlem yaşadıklarını ve Mutlu Barış Harekâtı sonrası büyük bir kavuşma yaşadıklarını söyledi.

Töre, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün ne anlama geldiğinin bugün çok daha net anlaşıldığını kaydetti.

Emperyalist ülkelerin zulme devam eden İsrail’in yanında olduğuna vurgu yapan Töre, bu soykırıma sessiz kalındığını belirtti.

Töre, Filistin halkına yapılan zulme karşı, Türkiye’nin önderliğinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediklerini dile getirdi.