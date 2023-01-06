Töre: Geçmişte yaşanan gerginlikler bu defa olmadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2023 Bütçesinin Genel Kurul’da anlayış çerçevesinde görüşüldüğünü dile getirdi.

BRT’de ’17. Saat’programına telefonla bağlanan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre şunları söyledi:

“Geçmişte yaşanan o gerginlikler bu defa hiç olmadı.Meclis Genel Kurulları’nda geçmişte bütçe görüşmelerinde bazı arkadaşlar, milletvekilleri vardı. Bazı odalarda, alt taraflarda bütçe görüşmeleri sürerken kendileri farklı şeyler yapıyordu. Meclis Genel Kurulu’na da geldiklerinde sıkıntılar çıkıyordu. Yani içki kullanılıyordu. Bu sene öyle birşey olmadı. Gayet rahat geçti. Bazen birbirlerine sataşma oldu ama o sataşmalar bile medeni ölçüler içerisinde oldu.

Töre, Cumhuriyet Meclisi’nde önümüzdeki hafta görüşülecek yasa olmadığı için Genel Kurul çalışmalarının 16 Ocak tarihine ertelediğini de belirtti. Meclis Başkanı Töre “ Komiteler önümüzdeki hafta bazı yasaları hazırlayacaklar. En önemlisi 51’e 95 sayılı Belediyeler Yasası önümüzdeki hafta komitede görüşülecek ve 16 Ocak’ta Genel Kurul’a getirilecek. Bu yönünde hükümetin ve muhalefetin genel bir görüş vardır” dedi.

(Kaynak:BRT)

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06/01/2023 22:14