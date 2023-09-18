Töre, Genç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği Yayla Şenliğine katılmak üzere KKTC’de bulunan Trabzon’un Ortahisar İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de yer aldı.

Kabulde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KKTC’ndeki dernek ile yakın iş birlikleri olduğuna değinerek, etkinliklere Başkan Töre’nin katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Karadeniz Kültür Derneği’nin aktif çalışmalar yaptığını ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Töre, Karadeniz kültürünün bölgede de yaşatılmasından mutlu olduklarını kaydederek yapılan tüm etkinliklere katılmaya çalıştığını belirtti.

Daha önce Rize ve Trabzon’a seyahatler gerçekleştirdiğini anımsatan Töre, Karadeniz insanını çok sevdiklerini kaydederek Başkan Genç vasıtasıyla tüm bölge insanlarına selamlarını gönderdi.

Kabulde Başkan Töre’ye üstünde adının yazıldığı Trabzonspor forması hediye edildi.