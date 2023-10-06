Töre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı Ziyaret Etti

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06/10/2023

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Töre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı Ziyaret Etti

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti  Genel Kurmay Başkanı  Orgeneral Metin Gürak’ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı’nda görüşmede Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Töre, ordu – millet anlayışını şiar edinen bir millet olarak hareket ettiklerine değinerek, Kıbrıs Türk halkının ve mücahitlerin vermiş olduğu mücadelenin Mehmetçik ile birleştiğini ve 20 Temmuz’da bir zafer yaşandığını kaydetti.

Töre, 20 Temmuz ruhunun Kıbrıs Türkleri için asla bitmeyeceğini vurguladı.

06/10/2023 15:18
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TAGS: zorlu töre, Töre, türkiye, haber, kıbrıs
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