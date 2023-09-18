Töre, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yapılan kabulde konuşan Töre, GKK’nın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) devamı olduğunu anımsatarak, Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra görevin GKK’ya devredildiğini ve çok şerefli bir mazisi olduğunu kaydetti. TMT ruhunun her zaman canlı olmasını ve devam etmesini istediklerini ifade eden Töre, mukavemet ruhunun Kıbrıs Türk halkının direniş ruhu olduğunu söyledi. Töre, “Mukavemet varlığımızın esasıdır. Bugün GKK ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı güvencemizdir, dayanağımızdır. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Töre, “Ordu-Millet el ele” ve “Mücahit – Mehmetçik el ele” diyerek, yola devam ettiklerini belirterek, Tümgeneral Aytaç’a görevinde başarılar diledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da, kabul için teşekkür ederken, Kıbrıs Türk halkının Meclisi’nde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Aytaç, GKK’nın her general için bir şeref vesilesi olduğuna işaret ederek, bu göreve layık olmaya çalışacağını kaydetti.

Kendisinden önce görev yapan komutanların hizmetlerine yenilerini katmak arzusunda olduğuna değinen Aytaç, “Ordu – Millet el ele” şiarının kendilerinin de ideali olduğunu söyledi.