Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Okul Müdürü Himmet Turgut ve okul yöneticileri tarafından karşılanan Töre, daha sonra okulda görevli öğretmenlerle bir araya geldi ve öğretmenler gününü kutladı.

Burada bir konuşma yapan Töre, öğretmenlerin toplumların gelişiminde çok önemli rolleri olduğunu ifade ederek, emekli olsalar dahi onların daima öğretmeye devam edeceğini söyledi.

Töre, ilim ve irfanın yanında vatan ve millet sevgisini, KKTC’ye sahip çıkmayı da öğretmenin öğretmenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, öğrenmenin yaşam boyu devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün izinde olduğuna değinen Töre, Atatürk’ün “Cumhuriyet fazilettir” ilkesini kendilerine rehber edindiklerini belirterek: “KKTC’nin geleceğini şekillendirecek öğrencileri sizlerin en iyi şekilde yetiştireceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Okulda görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Töre, kutsal görevlerinde başarı diledi.

Ziyarette Başkan Töre’ye Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.

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25/11/2022 14:14