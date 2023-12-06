Töre: Hava sahasına koruyamayan milletlerin bağımsızlıkları tehlikededir

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hava sahasına hakim olamayan ulusların bağımsızlıklarını koruyamayacaklarını ve kendi geleceklerini tehlikeye atabileceklerini, günümüzde de en büyük savaşların havada yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , uluslararası standartlarda sivil havacılık eğitiminin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bu yönde atılan adımlara destek verdi.

Töre, sivil havacılıkta hizmet vermenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, uçakların iniş ve kalkışlarının düzenlenmesi, güzergahların belirlenmesi için uluslararası düzeyde sivil havacılık teşkilatlarının iş birliği yapmasının zaruret olduğunu söyledi.

Atatürk’ün her alanda rehberleri olduğunu vurgulayan Başkan Töre, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözlerini anımsatarak Türk milletinin havacılığa verdiği önemi kaydetti.

Başkan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ercan Havalimanı gibi büyük bir limana sahip olduğunu, insansız hava araçlarının kullanımında olan Geçitkale Havalimanı’nın bulunduğunu ve Pınarbaşı Havaalanı’na sahip olduklarını anımsatarak, “bunlar hepsi sivil havacılıkla ilişkilidir” dedi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının Ercan Havalimanı’na sahip olmakla büyük bir övünç duyduğunu belirterek, gelecekte hem öğrenci, hem de turizm açısından ülkeye ciddi ekonomik katkılarının olacağını kaydetti.

Başkan Töre, ülke savunması ve ekonomisi açısından havacılığın önemli olduğunu vurgulayarak, böyle bir etkinlik düzenlemesinden dolayı Akdeniz Karpaz Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye üniversite yönetimi tarafından plaket takdimi yapıldı.