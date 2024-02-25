Töre, Hocalı katliamında şehit düşenleri andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ermeni askerlerinin 26 Şubat 1992 yılında Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağımsız Azerbaycan’ın tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğini anımsatan Başkan Töre, bundan tam 106 yılı önce de Kafkas İslam Ordusu’nun Nuri Killigil Paşa’nın komutasında Bakü’yü girerek Azerbaycan’a bağımsızlığını kazandırdığını belirtti.

Türk ordusunun çekilmesinin ardından Azerbaycan’ın emperyalist güç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kontrolü altına girdiğini belirten Töre, “Azerbaycanlı soydaşlarımız bağımsızlıklarını kazanana kadar Türk kimliklerinden taviz vermemişlerdir” dedi.

Töre, “bunu hazmedemeyen dönemin Kızıl Ordusu “Kara Cumartesi veya 20 Ocak faciası”, 1990 Ocağında 19'unu 20'sine bağlayan gece Azerbaycan başkenti Bakü'ye girmiş ve büyük bir katliam gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Töre, Azerbaycan Türkünün kalbinde tazeliğini koruyan ve tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen katliam, 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası olmuştur ve o gece 130 sivil hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Töre, Azerbaycan Türklerinin maruz kaldığı soykırım girişimlerinin bir benzerinin de 26 Şubat 1992 yılında Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşandığını ve 630 masum sivilin katledildiğini söyledi.

Modern dünyanın bugün de Gazze’de yaşanan benzer katliama sessiz kaldığını belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Halkı’nın da benzer acılar çektiğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün kendileri açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Töre, bu noktadan geri adım atmalarının mümkün olmadığını yineledi.

Töre, mesajının sonunda başta Hocalı Katliamında şehit düşenler olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi, gazilere de şükranlarını sundu.