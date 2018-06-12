Töre, Hükümeti Eleştirdi

Töre yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de ekonomik ve mali sıkıntılar yaşandığını, iş yerlerinin siftah etmeden kapandığını, borç ve sigorta yatırımlarının ödemesinde sıkıntı yaşandığını belirterek, hükümetin popülist söylemlere devam ettiğini savundu.

Töre, “CAS çalışanları açlığa ve susuzluğa mahkum edilmiştir. Devlet güvencesi altında olan CAS çalışanları maaşlarını alamamışlar, bayrama üzgün ve beş parasız giriyorlar. Her şey daha güzel olacak diye dörtlü koalisyon kuranlar halkımıza perişanlığı yaşatmaya başlamışlardır” ifadelerini kullandı.