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Töre, Hükümeti Eleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CAS çalışanlarının maaşlarını alamamaları nedeniyle hükümeti eleştirdi.

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12/06/2018

Töre, Hükümeti Eleştirdi
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Töre yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de ekonomik ve mali sıkıntılar yaşandığını, iş yerlerinin siftah etmeden kapandığını, borç ve sigorta yatırımlarının ödemesinde sıkıntı yaşandığını belirterek, hükümetin popülist söylemlere devam ettiğini savundu.

Töre, “CAS çalışanları açlığa ve susuzluğa mahkum edilmiştir. Devlet güvencesi altında olan CAS çalışanları maaşlarını alamamışlar, bayrama üzgün ve beş parasız giriyorlar. Her şey daha güzel olacak diye dörtlü koalisyon kuranlar halkımıza perişanlığı yaşatmaya başlamışlardır” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CAS çalışanları, maaş, haber, kıbrıs
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