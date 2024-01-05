Töre IGSCE birincisi Özkan Cansu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, IGSCE (General Certificate of Secondary Education) sınavlarının tümünden en yüksek notları alarak büyük bir başarıya imza atan Özkan Cansu’yu kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’daki American Academy Nicosia’da öğrenimine devam eden Özkan Cansu’ya kabulde ailesi de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndan gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Özkan Cansu’nun Güney Kıbrıs’ta kazandığı başarı ile sadece okulunun ve ailesinin değil tüm Kıbrıs Türkü’nün yüzü olduğunu söyledi.

Kazanılan başarıları onurlandırmanın görevleri olduğunu belirten Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak gençlere önem verdiğini ifade etti.

Atatürk’ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini anımsatan Töre, Özkan Cansu’nun da Atatürkçü bir genç sıfatı taşıdığını ve uluslararası bir sertifikayı birincilikle alarak kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Töre, Güney Kıbrıs’ta eğitim veren American Academy Nicosia’nın da Özkan Cansu’yu reklam yüzü yapmalarının kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasının sonunda gençlerle gurur duyduklarını ve iftihar ettiklerini söyledi.

Töre, Özkan Cansu’ya çeşitli hediyeler takdim etti.