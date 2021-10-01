Töre: İki de bir Türkiye’yi buranın demokrasisinin içine çekmek yanlıştır

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, UBP’nin tam kadro meclise gitmesine rağmen küçük ortaklardan milletvekillerinin nisap sorunu yaratmasını doğru bulmadığını, bunu zafiyet olarak gördüğünü belirterek, “Meclisi utanarak kapatmıştık, 8 yasayı geçiremedik. Meclis yara alarak kapandı” dedi.

Töre, yeni dönemde bunların yaşanmaması gerektiğini ve yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

UBP’deki başkanlık yarışına Türkiye’yi karıştırmanın da bir zafiyet olduğunu belirten Töre, bunun Türkiye’ye de zarar verdiğini, “Türkiye beni ister ve benim üzerimden mesaj göndermek ister” denilmesinin çirkin bir davranış olduğunu kaydetti.

Bazı davranışlarla hem Türkiye’yi ve hem de hükümeti istismar etmeye çalışmanın çok yanlış olduğunu ifade eden Töre, “Demokrasi ve sosyal devlet konularında eksiklilerimiz var ancak burası bir hukuk devletidir. İkide bir Türkiye’yi buranın demokrasisinin içine çekmek yanlıştır” diye konuştu.

Zorlu Töre, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Buradaki üyeleri etkilemek için Türkiye’ye gidiyor”

Saner’in son dönemde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden de bahseden Töre, “Saner, son dönemde İstanbul’a ve Hatay’a buradaki üyelere etki edebilmek için gidiyor. Türkiye benim sevdam, ben de gidiyorum ancak sosyal medyadan paylaşmıyorum. ‘Benim üzerimden Türkiye’den bir şey isteniyor’ denilmesi çok yanlış. İnsanlar buna gülüyor. 109 kişiyle kurultayda başkan oldu ancak ‘karşıma aday çıkarılmasın’ demeye getirmek isteniyor” dedi.

“Ülkede sıkıntılar varken sürekli Türkiye’ye gitmesini yanlış buluyorum”

Cumhurbaşkanın Türkiye’ye gitmesini normal karşıladığını anlatan Töre, “Milli davanın savunulduğu yer Türkiye’dir. Mustafa Akıncı, cumhurbaşkanı iken olumsuz bir hava oluşmuştu ve sıkıntılar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanının ziyaretleri, bozulan ortamı düzeltmeye yöneliktir. Ancak Başbakan Saner için aynı şey söz konusu değildir. Yürütmeyi elinde tutan hükümettir. Ülkede sıkıntılar varken, kurultaya az süre varken Saner’in çok önemli olaylar dışında sürekli Türkiye’ye gitmesini yanlış buluyorum” ifadelerini kullandı.

“Özgürgün ile görüşme ihtiyacı duymadım”

Meclis Başkan Yardımcısıyken Türkiye’nin 15 ilinde konferanslar verdiğini ancak haber yaptırmadığını ifade eden Töre, “Herkes benim anavatana ve KKTC’ye olan sevgimi ve bağımı biliyor. Türkiye’ye çok gittim ancak Hüseyin Özgürgün ile görüşme ihtiyacı duymadım. İrtibat kuracağım bir telefon numarası da yok. Özgürgün’e siyasi ve aile hayatında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

“Saner, ‘adaylıktan çekil başkalarına söz verdim’ dedi”

Özgürgün’ün parti genel başkanlığı ve başbakanlık yaptığına dikkat çeken Töre, “Meclis Başkan Yardımcısı olmamda beni tercih etmiştir. Saner de o dönem ‘en doğrusu sensin’ demişti ancak ben Meclis Başkanı olmak istediğimde vaz geçti. Bana ‘halen adaymışsın geri çekil, başkalarına söz verdim’ dedi. Meclis Başkanlığı adaylığında parti Resmiye Canaltay üzerinde karar kıldı ancak 3 kez mecliste onay alamadı” diye ifade etti.

“Karizmam belli, beni destekleyeceklerini düşünüyorum”

Adaylıktan çekilen ve rakibiyle arasında lehine büyük oy farkı olan Faiz Sucuoğlu’nun neden adaylıktan çekildiğini bir hafta sonra ise neden tekrar aday olmak istediğini sorgulayan Töre, “Siyasette ciddiyet lazım… Diğer adaylara başarılar dilerim. Durumum ve karizmam belli beni destekleyeceklerini düşünüyorum. Ciddiyetim, dürüstlüğüm ve hümanist oluşum beni başkan yapmalıdır. 40 yıldır söylediklerimi Saner şimdi söylemeye başladı” dedi.

“Başkan kalmak için baskın seçim istedi”

Töre, ayrıca mecliste nisap sorunu yaşanmasından dolayı Saner’in, baskın seçime giderek parti başında kalmak istediğini de vurgu yaptı.

“Meclisi utanarak kapattık”

Meclisi utanarak kapattıklarına işaret eden Töre, “8 yasayı geçiremedik. Meclis yara alarak kapandı. Açılırken nisap sorunu yaşanacağını düşünmüyorum. Koral Çağman yeniden bakan olunca Serdar Denktaş’ın sorunu bitti. Bertan Zaroğlu da zaman zaman destek vermeyeceğini söylüyor. Nisap sorununu, UBP değil küçük partiler yaşattı. Bağımsız vekiller de sorun yaşatmadı” dedi.

“Saner kendini ifade edemiyor”

Saner’in kendini ifade edemediğini iddia eden Töre, “Hükümet kurulduğundan beri Bakanlar Kurulu açıklamalarını kendisi yapmak istiyor. Anlattıklarını halk bazen anlamıyor. Yanlış anlaşılmalar oluyor” diye konuştu

“İki de bir Türkiye’yi buranın demokrasisinin içine çekmek yanlıştır”

Bazı kişilerin davranışlarıyla Türkiye’yi ve hükümeti istismar etmeye çalıştığını aktaran Töre, “Demokrasi ve sosyal devlet konularında eksiklilerimiz var ancak burası bir hukuk devletidir. İkide bir Türkiye’yi buranın demokrasisinin içine çekmek yanlıştır. Partinin yarışına Türkiye’yi karıştırmak zafiyettir. Türkiye’ye zarar verir. Türkiye ‘beni ister ve benim üzerimden mesaj göndermek ister’ denilmesi çirkin bir davranıştır” şeklinde ifade etti.

“Cumhurbaşkanının dili sürçtü”

New York’ta BM Genel Sekreteri ve Rum yönetimi Lideriyle 3’lü bir görüşme gerçekleştiren ve medyaya demeç veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “60 yıldır ülkede 2 ayrı devlet var” açıklamasını, izleyiciden gelen bir soru üzerine değerlendiren Töre, “Kanımca ‘İki ayrı yönetim’ demek yerine ‘devlet’ dedi. Cumhurbaşkanının dili sürçtü. Niyete bakmak lazım, niyette kötülük yoktur. 1964 yılından beridir Kıbrıs’ta iki ayrı yönetim vardır” dedi.

“KIB-TEK’te yıllardır rant kavgası var”

KIB-TEK’te son dönem yaşananlar hakkında görüşleri sorulan Töre, “KIB-TEK doğru yönetilemedi. Zamanın KTHY de doğru yönetilememişti. Mecliste bu konuda komite rapor hazırladı ancak CTP itiraz etti. KTHY’de 23 milyon dolar borç ve zarar var. KIB-TEK’te de yıllardır rant kavgası var. İhaleler sonuçlanmıyor. Orada hayati konularda teknik uzmanlar karar vermelidir. Alternatif enerji ve yeni sistemlere geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Tüm hükümetler yerli üretim ve yatırımları desteklemedi”

Hükümete büyük iddialarla gelenlerin yerli üretimi ve yatırımları desteklemediğini belirten Töre, “Tüm hükümetler gereğini yerine getiremedi. Sanayi Holding kapandı. Kalkınma ve gelişmeyi yakalayamadık. Esnaf ve fabrikalar battı. Bankalar parasını alamıyor” dedi.

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01/10/2021 14:31