Töre: Irkçı ve faşist bir yaklaşım

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yakıt alan Rum vatandaşlarına ceza yağdırmasının ırkçı ve faşist bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Rum tarafının bu tür yaklaşımlarının ne ilk ne de son olacağını vurgulayan Töre, “Rumların bu zihniyeti hiç değişmemiştir. Ambargo ve izolasyonlar devam ettiği müddetçe Rumlarla Kıbrıs’ı iki yakasını birleştirmeye çalışanlar hayal görmesinler, vazgeçsinler” dedi.

Töre, eşitlik, güvenlik ve özgürlüğün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve güçlendirmekle olacağının da altını çizerek, Kıbrıs’ta Federasyon çatısı altında Birleşik bir Kıbrıs’ın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.