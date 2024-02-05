Töre: “İsias Otel davasında suçlular, en ağır cezayı almalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “53 binden fazla insanımız ve Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimizi depremin birinci yılındayız. En büyük beklentimiz, İsias Otel’de 35 canımıza mal olan suçluların hak ettikleri cezayı almasıdır” dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, “asrın felaketinin” birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenleri ve "Şampiyon Melekleri" andı.

Töre, açıklamasında depremde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek acılarının çok büyük olduğunu ve ateşin düştüğü yeri yaktığını kaydetti.

“Bazı ailelerde acıların katlandığını, anne ve çocukların birlikte hayatını kaybettiğini, iki kardeşin yaşamın aynı binanın enkazı altında sona erdiğini” anımsatan Töre, “Bu olay ömür boyu bizlerde tarifsiz bir acı bırakacaktır” dedi.

“Giden canların geri gelmeyeceğini” söyleyen Töre, İsias Otel’in “çürük” ve “depreme dayanıklı” olmadığının belgelendiğini, tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı.

Töre, binaların sağlam yapılması halinde deprem ve sonrasında kayıpların en aza indirilebileceğini, kendilerini ilgilendiren konunun da bu olduğunu ifade etti.

“Allah bize bir daha böyle bir acı göstermesin” diyen Töre, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet acılı ailelere başsağlığı diledi.