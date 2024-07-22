Töre, İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Altan’ı kabul etti

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22/07/2024

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Töre, İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Altan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan’ı kabul etti.

-Töre

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Zorlu Töre, milli ve manevi değerlerle güçlü olduklarını ifade ederek bu değerlere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Töre, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı’dan itibaren adada var olduğunu, çeşitli evrelerden geçip yaşadıkları binbir zorluğa rağmen verdikleri mücadeleyle varlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yaşanan zor günlerin ardından Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçik ve Türk milleti ile yeniden bütünleştiklerini vurgulayan Töre, ordu-millet bütünleşmesiyle yola devam ettiklerini belirtti.

Töre, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu kaydederek, Gazze’de yaşanan vahşeti örnek göstererek güçlü olmanın önemine dikkat çekti.

Zorlu Töre, “Anavatansız ve Türk ordusu olmadan olmayacağının bilincindeyiz. Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

- Altan

İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan da konuşmasında, 57 ülkeden 4 bin 613 akademisyen olarak gönüllerinin KKTC’den yana olduğunu söyleyerek, her platformda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

22/07/2024 13:14
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TAGS: Töre, İslam Ülkeleri
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