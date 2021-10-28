Töre: İyi ki aday oldum meydanı boş bırakmadım

UBP milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Zorlu Töre, genel başkanlık için adaylığını koyduğunda, kurultay sürecinde siyasetin bu kadar çirkinleşeceğini hiç tahmin etmediğini belirtti.

Bel altı vurmalar yaşandığını, Ersan Saner’in video konusunun yargıya düştüğünü, bu konuda yaşananların hoş olmadığını belirten Töre, mahkeme koridorlarında konuşulanların, komplo iddialarının, karşılıklı suçlamaların çok çirkin olduğunu kaydetti.

Adaylığının önemli olduğunu ifade eden Töre, “İyi ki aday oldum yoksa meydan bu arkadaşlara kalacaktı. İyi ki aday oldum ve üyelere tercih hakkı sundum. Yaşanan çirkinliklerden dolayı moralimiz bozuluyor ancak meydan boş bırakılmamalı” dedi.

Zorlu Töre, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Aday olurken bu kadarını hiç düşünmemiştim”

Aday olurken bu derece parti içinde yıkıcı rekabetin olacağını düşünüp düşünmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Töre, “Bel altı vurmalar yaşandı. Ersan Saner’in videosu konusu yargıdadır, kararı yargı verecek. Bu konuda yaşananlar hoş olmadı. Mahkeme koridorlarında konuşulanlar ve komplo iddiaları, karşılıklı suçlamalar çirkin oldu. Siyasetin bu şekilde çirkinleşeceğini tahmin edemedim” dedi.

“Yaşananlar üyelerin iradesini etkilemiştir”

Siyaseti ve demokrasiyi yaşanan olayların etkilendiğine dikkat çeken Töre, “Daha önce ikinci tura kalıp da iki adayın kurultaydan çekilmesini tasvip etmediğim gibi Ersan Saner’in de çekilmesinin demokrasiye zarar verdiğini düşünüyorum. Yaşananlar üyelerin iradesini etkilemiştir. Siyasette ciddiyet ve dürüstlüğü ön planda tutarım. Yalpalamadım ve bu ilkelerimi bozmadım. UBP üyeleri çıkış yolu arıyor. Karşımdaki iki aday geçen defa çekilmişti. Ülke ve UBP çekilmenin bedelini ağır ödedi” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin buraya gelmesinin nedeni adaylıktan çekilenlerdir”

Azınlık hükümetinin yaşadığı ve yaşattığı sıkıntılar ile UBP kurultayında yaşananların nedenini geçen kurultaydan çekilen iki adaya bağlayan Töre, “Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un kurultaydan çekilmesi sonrasında Ersan Saner genel başkan ve başbakan oldu. Ülkenin buraya gelmesinin nedeni adaylıktan çekilenlerdir. İkinci tura kalındığında asla geri çekilmemeliydiler. Başkan olan lider ve başbakan olur. Geri çekilerek 7 bin üyenin iradesini hiçe saydılar” şeklinde konuştu.

“Saner’in çekilmesinden üzüntü duydum”

Ersan Saner’in çekilmesiyle oyların başka adaylara gidebileceğine işaret eden Töre, “Saner’in destekçilerinden sandığa gitmeyecek kişiler var. Demokrasinin en önemli unsuru oy kullanmak, tercih yapmaktır. Eğer oy kullanılmazsa demokrasiden şikayet edilemez. Saner’in çekilmesinden üzüntü duydum” dedi

“Kararsız üyeler fikirlerini değiştirebilir”

Videonun yasadışı yayınlanmasıyla ilgili Ersan Saner’in bir adayı işaret ettiğine dikkat çeken Töre, “Mahkeme süreci devam ediyor. Kurultay öncesi mahkemenin alacağı karar önemlidir. Yaşananlar kurultaydaki oyların seyrini değiştirdi. Kararsız üyeler fikirlerini değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

“Başkan olursam partiyi daha iyi bir noktaya taşıyacak kişi benim”

Kurultayda başkanlığı kazanırsa UBP’nin kuruluş felsefesine uygun hareket edeceğine vurgu yapan Töre, “KKTC’nin kuruluşu ve UBP’nin kuruluş amaçlarına uygun hareket edilmesi ve gelişmesi sürecinde yer aldım. Başkan olursam partiyi daha iyi bir noktaya taşıyacak kişi benim. Diğer adaylar kişilerin işleriyle uğraşırken, ben partinin kuruluş felsefesine uygun hareket edeceğim” şeklinde konuştu.

“İyi ki aday oldum meydanı boş bırakmadım”

Adaylığının öneminde işaret eden Töre, “İyi ki aday oldum yoksa meydan bu arkadaşlara kalacaktı. İyi ki aday oldum ve üyelere tercih hakkı sundum. Yaşanan çirkinliklerden dolayı moralimiz bozuluyor ancak meydan boş bırakılmamalı. Ben bir davayı savunuyorum. Partim, ülkem ve anavatanıma bağlıyım ve ülkemin daha iyi bir noktaya gelmesi için uğraşıyorum” dedi.

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28/10/2021 17:10