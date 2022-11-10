Töre, Kahramanmaraşlı gazileri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş’tan gelen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış gazileri kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'nda yer alan kabulde, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, KKTC’nin kuruluş yıldönümünün kutlanacağını anımsatarak, bugünlere aziz şehitler ve gazilerin sayesinde gelindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne kalsa ne 20 Temmuz Barış Harekatının gerçekleşebileceğini ne de KKTC’nin ilan edilebileceğini söyleyen Töre, “Onun için cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Türk milletinin tarih boyunca esarete tahammülü olmadığını kaydeden Töre, tarihte bir çok örnekte olduğu gibi 20 Temmuz Barış Harekatında da bunu kahramanca gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs gazilerinin verdiği mücadele ve emeğin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu ifade eden Töre, “Birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek” dedi.

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10/11/2022 13:24