Töre, Karadenizliler gecesine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Yeniboğaziçi Pulya festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Karadenizliler Gecesi’ne” katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz denince ilk akla “Çırpınırdı Karadeniz” şiirinin geldiğini belirterek, bir dörtlük okudu.

Konuşmasında Azerbaycan’ı ve Türk devletlerini selamlayan Töre, Karabağ’da Azerbaycan bayrağının dalgalandığını, onun da Türk bayrağı olduğunu söyledi.

Dün yaşanan trafik kazasında şehit olan Mehmetçik’i de rahmetle anan Töre, 1967 yılında Geçitkale – Boğaziçi direnişinde şehit olan Mücahitlere de rahmet diledi.

Festivallerin insanları kaynaştırdığını belirten Töre, “Ne Mutlu Türküm diyen” herkesin aynı ülkü etrafında birleştiğini ve Türk milletinin şerefli evlatları olduğunu kaydetti.

Töre, devlete, Anavatan Türkiye’ye ve Türk devletlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Töre, Karadeniz Kültür Derneği’ni ve Yeniboğaziçi Belediyesi’ni de böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı tebrik etti.