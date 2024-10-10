Töre kazandığını ilan etti, CTP li vekiller itiraz etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için beşinci tur oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 de geçersiz oy kullanıldı.

Töre, oylama sonrasında tek aday olduğu için bu sonucun kendisinin Meclis başkanı seçildiği anlamına geldiğini belirterek, oturumu kapattı. Muhalefet milletvekilleri bu açıklamaya sözlü itiraz etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı basın mensuplarına açıklama yaparak yarın konu hakkında Başsavcılıktan yazılı görüş alınacağını dile getirdi. Arıklı’nın bu açıklaması üzerine muhalefet milletvekilleri ve Arıklı arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri ise bu sonucun Başsavcılık’tan görüş istenmeye ihtiyaç duyulacak bir yönü olmadığını ifade ederek, sonucun çok açık olduğunu ve Töre’nin seçilemediği anlamına geldiğini belirtti.