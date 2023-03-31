Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'miz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir.” dedi.

Töre, Rum tedhiş örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs adasını kana bulayan ırkçı, şoven Helenist EOKA örgütünün saldırıya geçtiği 1 Nisan 1955 tarihinin, Rum kesiminde bayram olarak kutlandığını hatırlattı.

Töre açıklamasında şunlara yer verdi:

“Grivas’ın, Makarios’un, Yorgacis’in, Klerides’in, Papadopulos’un, Anastasiadis’in liderlik yaptığı EOKA tedhiş örgütü, önceleri İngiliz sömürgesine son vermek için kurulduğu izlenimini yapsa da esas hedef Kıbrıs Türk halkıydı.

Yapılan söylemlerde, verilen talimatlarda EOKA’cılara “Türk ırkının bir parçası olan Kıbrıslı Türkler adadan tamamen temizlenmedikçe EOKA’cılar görevlerini tamamlamış sayılmazlar.” deniliyordu.

Rum yönetimi kilisenin ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ediyor. Irkçı terör örgütü söylemleri ve uygulamaları hızla artıyor. Rum silahlanması ise çılgınca artıyor. Türkiye ve Türk ordusuna kin ve nefret söylemleri akıl almaz bir şekilde devam ediyor. Kıbrıs Türk halkına karşı ambargo ve izolasyonlar daha da artırılıyor. 1963 Kanlı Noel saldırılarından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti devleti, Rumlar tarafından işgal altında olmaya devam etmektedir. Uluslararası hukuk 1964’ten beri yoktur. Savaşı çıkaran Rumlar ve Yunanlılardır.

Rum Yönetiminin liderleri EOKA gününde EOKA’ya yaptıkları övgülerle kendilerini ele vermektedirler. EOKA günü olan 1 Nisan’da kin, nefret, şiddet duyguları daha da yükselmektedir. EOKA karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı bugünlere kadar direnişimizi ve istiklalimizi sağlamıştır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'miz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir.”

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31/03/2023 15:28