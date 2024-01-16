Töre, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi organizasyon komitesi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komite Başkanı Mustafa Özbilgehan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Özbilgehan, cuma günü üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin raporunun lansmanını yapacaklarını ve 240 gencin katılımıyla yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaşacaklarını söyledi.

Başkan Töre de konuşmasında, gençlerin böyle bir oluşum ile bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, devleti yönetenler olarak birinci vazifelerinin KKTC’ye ve bağımsızlığa sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini her zaman iyi öğrenip, araştırıp, anlatmak gerektiğini dile getiren Töre, tarihten kopulduğu anda problemlerin baş göstereceğini söyledi.

Rumların tüm hesaplarının “Türkler” üzerine olduğunu ve bu durumda “Kıbrıslı Türk” ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Töre, Atatürk’ün "Ne Mutlu Türküm diyene” ifadesinden yola çıkarak Türk milletinin birleştiğini kaydetti.

Bazı çevrelerce KKTC’nin benimsenmemesine rağmen, bağımsız bir ülke olarak var olduklarını ifade eden Töre, Türk ordusunun varlığı ve garantörlük anlaşmalarının kendilerinin en büyük güvencesi olduğuna değindi.

Töre, gençlerin gayretlerini takdir ettiklerini söyleyerek, her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.