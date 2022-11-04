Töre: Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır

umhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Kıbrıs'ın dünü ve bugünü" konulu konferans verdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara'daki temaslarını tamamlamasının ardından Konya'ya giderek Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Kıbrıs'ın dünü ve bugünü" konulu konferans verdi.

Üniversitenin Köyceğiz Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yer alan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Meclis Başkanı Töre, burada yaptığı konuşmada, İngiliz sömürgesinin Ada'da sona ermesi ile 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürenin Kıbrıs Türkleri için acı, üzüntü ve kötü günlerle dolu olduğunu ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs, Türk Milleti'nin milli davasıdır" dedi.

- “Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır”

Töre, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin varlığı, artık bir gerçek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu 20 Eylül'de, KKTC'ye yeteri kadar zulmettiniz artık tanımalısınız, tanıyacaksınız, dolayısıyla yeni bir dönem başladı. Hem 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle hem de 'artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' ifadesiyle Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kalsaydı, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmezdi. Eğer Avrupa Birliğine kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Biz birleşik Kıbrıs'ta yaşadık ve gördük. Birleşik Kıbrıs'a yeniden dönemeyiz."

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi tanıyın çağrısının çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Semerkant’ta yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinden büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

KKTC’nin kendilerine şehitlerin ve gazilerin bıraktığı bir emanet olduğunu söyleyen Töre, bu emanete her zaman çıkmak gerektiğini belirtti ve “ Devletimize sahip çıkmak, ecdadımıza sahip çıkmak demektir” dedi.

Konuşmasının ardından Töre’ye “Türk Milleti için göstermiş olduğu üstün hizmetler” için teşekkür plaketi sunuldu.

Düzenlenen etkinliğe Konya Valisi Vahdettin Özkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızırak, üniversiteye bağlı fakültelerin dekanları ve öğrenciler katıldı.

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04/11/2022 09:11