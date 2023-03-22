Töre, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dr. Ayşe Sayılı Erenel Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erenel, çocuk hastalıkları ve sağlığı konusunda, her tür gelişmeyi göstermek ve çocukların sağlığına katkı koymak adına çalışmalar ortaya koyduklarını ifade ederek meslektaşlar arası işbirliğini arttırmak yönünde gayretler gösterdiklerini ve düzenli aralarla sempozyumlar yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, çocukları sağlıklı yetiştirmenin bir görev olduğunu belirtti.

Çocuk hastalıklarının da yaygın olduğuna dikkati çeken Töre, kendi çocukluk yıllarında okullarda çocuklar arasında yayılan hastalıklardan örnekler verdi bugünlere gelindiğinde tıp alanında yaşanan bir çok gelişmenin bu hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu belirtti.

Doktorluk mesleğinin çok kutsal bir görev olduğunu hele çocuk doktorlarının çok daha anlamlı bir görev yaptığını kaydeden Başkan Töre, çocuk hastalıklarının önlenmesi konusunda devletin yapmış olduğu çalışmaların yanında sivil toplum kuruluşlarının gayretlerini de önemli bulduklarını dile getirdi.

Töre, Kuruma çalışmalarında başarılar diledi.

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22/03/2023 16:25