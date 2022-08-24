Töre: Kıbrıslı diye ayrı bir millet yoktur

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması” kapsamında Kıbrıs gazilerini ve gençleri kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürü Şemsettin Yalçın, Türkiye’nin her zaman “Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle hareket ederek dünyanın neresinde olursa olsun haklı ve mazlum olan zulme uğrayanların yanında olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin 7 bölgesinden harekât sonrasında adaya bir daha gelemeyen gazilerle bu ziyareti yaptıklarını kaydeden Yalçın, gençlere ülke, vatan bilincini aşılamak, şehitlik ve gazilik kavramlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla bu projeyi yerine getirdiklerini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Kıbrıs Türk halkının evlatlarını da rahmetle anan Yalçın, 1960-1974 yılları arasında Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı zulmün Türk Ordusu sayesinde sonlandırıldığını belirtti.

Türk ordusunun Kıbrıslı Rumlara da barış getirdiğini belirten Yalçın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk tarihindeki önemli kahramanlık örneklerinden sadece bir tanesi olduğunu ifade etti.

Canlarıyla kanlarıyla Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında durduklarını, durmayı da sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, “Kıbrıs bizim milli bir davamızdır. Dost düşman herkesçe bilinmelidir ki Kıbrıs’a barış ve istikrar getiren ruh bugün de kale gibi ayaktadır” diye konuştu.

-Töre: “Şehitleri olmayan bir milletin bağımsız olmaya hakkı yok”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de şehitleri olmayan bir milletin bağımsız olmaya hakkı olmadığını kaydetti ve devletlerin de gazilerine şahit ailelerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldiklerini, Rumların topraklarda yaptığı saldırıların barbarlık olduğunu söyleyen Töre, sadece cephede bir mücadele verilmediğini, toplu katliamlar da yaşandığını anlattı ve örnekler verdi.

Rumların başaramadığını çünkü Anavatan Türkiye’nin yanlarında olduğunu ifade eden Töre, “Bir gün mutlaka geleceğini biliyorduk. Rumlar bize ‘bekledim de gelmedin’ şarkıları çalıyorlardı. Ama Anadolu’da da ‘Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim’ diye bir şarkı dilden dile dolanıyordu” diye konuştu.

Osmanlı ordusu adadan çekilirken geride gözü yaşlı bir Kıbrıs Türk halkı bıraktığını, Kıbrıslı Türklerin çilesinin o zaman başladığını anlatan Töre, adanın İngilizlere kiralanmasıyla başlayan süreçle ve Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarıyla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

KKTC’nin ilan edilmesiyle Rumlarla müzakerelerin başladığını, Rumların ortaya çıkan bütün çözüm planlarını reddettiğini, Rumlarla bir federasyon kurmalarının artık mümkün olmadığını dile getiren Töre, “İyi ki reddettiler, bu bizim de Kıbrıs Türk halkı ve Türk milleti olarak derlenip toparlanmamıza sebep oldu ve en sonunda bağımsız KKTC yoluna devam ediyor” dedi.

KKTC’yi BM ve AB’nin kabul etmediğini kaydeden Töre, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulundu ve “Bizim için en büyük Türkiye’dir, en büyük ordu Türk ordusudur, biz anavatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz. Biz dost ülkeler değiliz, biz kardeşiz, tek milletiz Türk milletiyiz. Kıbrıslı diye ayrı bir millet yoktur. Hepimiz aynıyız” şeklinde konuştu.

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24/08/2022 11:41