Töre, Kıbrıslı Türk gençlere Güney'de yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Kıbrıslı Türk gencin Trodos dönüşü Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğramasını kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Töre, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere karşı yapılan saldırının ilk olmadığını ve son da olmayacağını belirtti.

Töre açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’ta 8 gencimize yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. 3 gencimizin saldırıdan dolayı yara alması bizleri ayrıca üzmüştür. Gençlerimize karşı yapılan taşlı-sopalı saldırının hiçbir şekilde izahatı yoktur.

Güney Kıbrıs’ta gençlerin eylemlerini her seferinde biraz artırması bizlere mesaj vermektedir. Adada kendi bayrağımız ve devletimiz çatısı altında yer almamızın önemi, bu saldırının ardından bir kez daha kendini göstermiştir.

Güney Kıbrıs adli makamlarından bu saldırının faillerinin bir an önce yakalamasını ve gerekli cezayı vermesini beklemekteyiz… Bu vesileyle gençlerimizi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”