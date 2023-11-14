Töre: KKTC, onurlu bir var oluş mücadelesinin neticesidir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşması verilen onurlu bir var oluş mücadelesinin neticesi olduğunu vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkı olarak Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl büyük bir heyecan, onur, kıvanç ve inançla, gelecekten emin güçlü duygularla kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile kazanılan barış, özgürlük ve bağımsızlık ortamının 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle taçlanarak somut bir anlam kazandığını ifade eden Töre, “Tarih boyunca zulme boyun eğmeyen Kıbrıs Türk halkının vatan topraklarındaki varlığı dünya ve tarih önünde ilan edilerek Kıbrıs Türk halkı kendi topraklarına, kayıtsız şartsız egemenliğe, bağımsız ve milli devletine kavuşmuştur” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşması verilen onurlu bir var oluş mücadelesinin neticesidir. O günlerden bugünlere gelmek kolay olmamıştır. Mücadelemize geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sahip çıkarak haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz” diyen Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, her platformda Kıbrıslı Türklerin haklı davasını savunmak için yoğun diplomatik çabalar sarf etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesinin adadaki çözümün anahtarı olduğunu, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet etmesi haklı davamızın uluslararası camiada yankı uyandırması açısından oldukça önemli bir adım olmuştur.

Nitekim bu çağrının hemen akabinde KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmiş ve bu yönde tarihi bir adım atılmıştır. Kuşkusuz bu adımların devamı gelecek ve Kıbrıs Türk halkı uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşacaktır. Tam da bu noktada bizlere düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası toplumun saygın bir üyesi, egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıtmak, yaşatmak ve devletimizin varlığını sonsuza dek sürdürmektir. Devletimiz güvencemiz, ay yıldızlı bayrağımız şerefimizdir.

Bu inanç ve yoğun duygularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yılını gururla kutlar, tüm halkımıza saygılarımı sunarım.”