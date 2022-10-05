Töre, AKM’de düzenlenen resim ve sanat sergisinin açılışını yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Turan Devletleri Teşkilatı Derneği tarafından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim ve sanat sergisinin açılışını yaptı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Başkan Töre, açılış öncesi yaptığı konuşmada, derneğin ilk faaliyeti olarak bir sanat organizasyonuna imza atmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk devlet ve topluluklarının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çeken Töre, birçok konuda işbirlikleri yapılması gerektiğini kaydetti.

Türk Devleri Konseyi’ne KKTC’nin tam üye olarak alınmasının en büyük beklentilerinden biri olduğunu ifade eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını anımsattı ve büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Bunun yeni bir dönemim başlangıcı olduğunu söyleyen Töre, yıllarca uygulanması düşünülen federasyon ve Birleşik Kıbrıs söylemlerinin olamayacağının artık anlaşıldığını ifade etti.

Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam edeceğinin altını çizerken Rum kesiminin silahlanma ile ilgili çalışmalarına dikkati çekti ve "bu konuda caydırıcı gücümüzün arttırılması gerektiğini" belirtti.

Başkan Töre, konuşmasının ardından serginin açılını yaptı ve sergiyi gezdi.

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05/10/2022 14:28