Töre: KKTC yatırımlara açık bir ülke

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin yatırımlara açık bir ülke olduğunu belirterek, ülkede yapılacak üretimlerin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre, Türkiye’de çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ve ülkede temaslarda bulunan iş insanlarından oluşan heyeti kabul etti.

-Celkanlı

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, heyet adına konuşan Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, KKTC’deki yatırım olanaklarını araştırmak ve organize sanayi bölgeleri içerisinde yapılabilecek faaliyetler hakkında incelemelerde bulunmak amacıyla ülkede bulunduklarını belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, üretmenin değerini çok iyi bilen birisi olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin birçok ilinden alanında başarılı iş insanları ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, KKTC’nin yatırımlara açık bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkede yapılacak üretimlerin her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

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22/11/2022 15:00