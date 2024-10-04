Töre: “KKTC’ye kampüs açılmasını büyük bir kazanım olarak görüyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof.Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Vekili Prof. Dr. Cumali Sabah ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Töre, ODTÜ’nün her zaman bilimin ışığında yeniliklere açık yapısıyla Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti.

ODTÜ’nün KKTC’ye kampüs açmasını da büyük bir kazanım olarak gördüklerini ifade eden Töre, üniversitenin Güzelyurt’un gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sağlayacağına dair inancını paylaştı.

Töre, Rektör Yozgatlıgil’e çalışmalarında başarılar dileyerek üniversiteye her zaman katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de konuşmasında Kuzey Kıbrıs kampüsünü en üst seviyeye çıkarmak için uğraş vereceklerini söyledi.