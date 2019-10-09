Töre, konferansta konuşma yapacak

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çorum’da düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor? konulu konferansta konuşma yapacak.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Çorum Belediye Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor? konulu konferansta konuşma yapacak.

Töre, konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin konumu hakkında bilgiler sunacak.

09/10/2019 17:16