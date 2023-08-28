Töre: ''Londra’daki Kıbrıslı Türkler KKTC’nin ayrılmaz parçasıdır''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC bayrağı ile uluslararası müsabakalarda mücadele ederek başarılar gösteren Kıbrıslı Türk boksör İbrahim Mercan’ı kabul etti.

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, boks, yağlı güreş, ve güreş gibi sporların Türk milletin tarihi spor gelenekleri olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Londra’da KKTC bayrağı ile temsil edilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Zorlu Töre İbrahim Mercan’a başarılar ve daimi şampiyonluklar diledi.

Töre “Kahramanlık ileri atılıp geri dönmemektir” sözüne işaret ederek, bu hedef doğrultusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Töre, Londra’daki Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, boksör İbrahim Mercan’a “benim iki bayrağım var” adlı şiirin yazılı olduğun bir çerçeve ile Cumhuriyet Meclisi anı madalyası ve Cumhuriyet Meclisi flaması hediye etti.

Kabulde anı fotoğrafı da çekildi.