Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mağusa Deniz Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Mağusa Deniz Komutanlığı’nda Dz.Alb. Ayhan Yaman tarafından karşılanan Töre, askeri kıtayı selamlayarak denizcilik müzesini gezdi ve anı defterini imzaladı.

Töre, burada yaptığı açıklamada mavi vatan kavramıyla denizciliğin çok önem kazandığına değinerek Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ışığında KKTC’nin öneminin de arttığını kaydetti.

Bölgede yer alan yer altı kaynaklarına her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Töre, Anavatan Türkiye ile birlikte kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bugünün Atatürk’e gazilik unvanı verildiği gün olan Gaziler Günü olduğunu anımsatan Töre, “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu, Rauf Denktaş da KKTC’ni kurdu. Cumhuriyetler bizlere emanet edildi. Onları sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmak bizim asli görevimizdir” dedi.