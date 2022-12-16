Töre, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kantara’da kamp eğitimi yapan Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin yücelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Töre, Türk gençliğinin daima uyanık olması gerektiğini vurgulayarak birleşilmesi gereken yerin milli ve manevi değerler olduğunun altını çizdi.

Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bugün Kıbrıs’ın Girit gibi olmuş olacağını ifade eden Töre, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasına büyük bir güç kattığını söyledi.

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, 5 gün sürecek olan kamp süresi boyunca ziyaretler de gerçekleştirdiklerini ifade ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Töre, KKTC’nin önünün açık olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek enerji koridoru oluşturulması için çaba ortaya koymasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarına değinen Töre, Türkiye’nin büyüyen bir güç olduğunu söyledi.

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16/12/2022 11:55