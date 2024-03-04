Töre, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kamp yapmak üzere KKTC’nde bulunan heyetle Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı salonunda bir araya gelen Töre, Türk milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Anavatana sımsıkı bağlarla bağlı olduğunu söyledi.

Türk milletinin Doğu Akdeniz’de oynanmak istenen oyunlara karşın daima uyanık olması gerektiğini ifade eden Zorlu Töre, kimsenin kendilerini aldatmaya kalkamayacağını belirtti.

Her geçen gün büyüyen Türkiye’nin bölgede ve dünyada lider bir ülke olmasının kendilerine güç ve gurur verdiğini ifade eden Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkı için tek güvencenin Anavatan Türkiye ve Türk ordusu olduğunu vurguladı.

Töre, KKTC’de iyi zaman geçirmesini dilediği dernek üyelerinden gittikleri her yerde Kıbrıs’ta verilen Türklük mücadelesini anlatmasını istedi.