Töre, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Malazgirt Zaferi, yüce Türk milletinin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir.

Kazanılan Zafer, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasının yanı sıra ve Anadolu’nun ebedi bir Türk yurdu olması açısından tarihi öneme sahiptir.

Asırlar boyunca Anadolu topraklarında sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temelleri Malazgirt Zaferi ile atılmıştır.

Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu topraklarında kazanılan nice zaferler ile birlikte bugün Türkiye Cumhuriyeti, büyük Türk yurdu olarak yoluna emin adımlarla yürümektedir.

Türk dünyası için kötü emelleri olan bir çok çevreye karşı büyük Türk milletini güçlü kılan, önümüze çıkan her zorlukla mücadele, azmimizi arttıran Malazgirt Zaferi’nin bizlere vermiş olduğu ruhtur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk dünyasının bir parçası olarak Anavatanı Türkiye ile birlikte, tarihin büyük mirası ve gücü ile geleceğe doğru ilerlemektedir.

Anadolu’nun ebedi Türk yurdu haline gelmesini sağlayan başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere, büyük zaferin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun…”