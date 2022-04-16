Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Ali Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Belediyeleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde iş birliğinin arzulandığını kaydetti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izolasyonlar ve ambargolardan arınmış bir ülke olmasını temenni ederken, ileriki günlerde Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin açılışının yapılacağını ve KKTC’den de katılımların olmasını arzuladıklarını belirtti.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında Kıbrıs Türk Halkı olarak, Türk Milleti’nin parçası olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde işbirliği içinde olunmasının memnuniyet yaratacağını ifade etti.

Federal çözümün artık mümkün olmadığını belirten Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Mutlu Barış Harekatı’ndan bugünlere kadar Anavatan Türkiye’nin desteği ile geldiğini vurguladı ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı da rahmetle andığını ifade etti.

Kabulde, Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü, Maltepe Belediye Meclis Başkan Vekili Yusuf Koçhan, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Besim Ünsaldı ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

Bu habere tepkiniz:



16/04/2022 11:35