Töre: “Mavi Vatan’da da Gök Vatan’da da çok büyük zenginlikler var”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Türk Devletleri Derneği, Mavi Vatan Derneği ve İŞAD tarafından organize edilen “KKTC’nin Süregelen Jeostratejik Önemi ve Mavi Vatan” adlı konferansa katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Müstafi Tümamiral, Türk DEGS Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihat Yaycı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferans öncesinde Töre katılımcılara seslendi.

Töre, şehitlerden emanet alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sadece kara parçası ile sınırlandırılamayacağını Gök Vatan ve Mavi Vatan’a da sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

“Mavi Vatan’da da Gök Vatan’da da çok büyük zenginlikler var” diyen Töre, KKTC’yi kalkındırmanın ve güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Organizasyonu düzenleyen sivil toplum örgütlerini tebrik eden Töre, “ikamet yerimiz ne olursa olsun hep birlikte Türk milletiyiz, biriz ve beraberiz.” dedi.

Başkan Töre’nin konuşmasının ardından Türk DEGS Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaycı konferans verdi.

Konferans sonunda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Cihat Yaycı’ya plaket takdiminde bulundu.