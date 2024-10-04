Töre: ''Meclis çalışmaları için de istikrar isteniyorsa göreve yeniden talibim''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Genç Tv’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Töre, bilgi birikimi ve deneyimiyle Meclis’in ikinci döneminde de aday olmak istediğini dile getirerek UBP Hükümetleri döneminde genel olarak 3 yıl Başkanlığı sürdüren Meclis Başkanı’nın iki yıl içinde Başkanlığa devam ettiğini kaydetti.

Hükümet çalışmaları için sürekli istikrar vurgusu yapıldığını kaydeden Töre, Meclis içinde aynı istikrar isteniyorsa bu göreve yeniden talip olduğunu duyurdu.

CTP’nin Meclis Başkanlığı adaylığı ile ilgili tavrının sorulması üzerine Töre, bazı CTP’li Vekillerin şahsına kimi zaman hakarete varan söylemleri olduğunu ifade ederek: “Elbette ki Meclis Başkan’ın Zorlu Töre olması CTP’nin işine gelmez. Ben bugüne kadar milli dava karşısında duran her harekete direkt olarak tepki koydum. Benim ulusal bir mücadelem var, bu mücadelem devam edecek” dedi.

Meclis Başkanlığı döneminde Meclis’in itibarını arttıran, ismini daha çok kitlelere ulaştıran bir çok çalışmaya imza attığını kaydeden Töre, en önemlisi olarak da Cumhuriyet Meclisi’nin bir “Milli duruşu” olması için de mücadele verdiğini ifade etti.

Başkan Töre, 107 yasanın Başkanlığı döneminde genel kuruldan geçtiğini vurgulayarak yeni dönemde de gündemde halkın yaşamını kolaylaştıracak bir çok yasanın gündeme geleceğini belirtti.