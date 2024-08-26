Töre: “Mehmet Dursun'u özlemle hatırlayacağız”

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26/08/2024

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Töre: “Mehmet Dursun'u özlemle hatırlayacağız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Dursun'un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında, Mehmet Dursun'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kıymetli kardeşimiz Mehmet Dursun'un Hakk'a yürüyüşünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sevecen ve inançlı kişiliğiyle son ana kadar mücadele eden Mehmet Dursun'u özlemle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Töre, merhum Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

26/08/2024 09:15
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TAGS: Zorlu Töre, mehmet dursun
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