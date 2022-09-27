Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mersin'de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Töre, bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Anavatanımızda Mersin'in Mezitli ilçesinde polis evine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında bir polisimizin şehit olduğu, bir polisimizin de yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Bilinmelidir ki, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tür hain girişimler Milletimizin azim ve kararlılığı ile her zaman sonuçsuz kalacaktır.

Türk milleti, tarihinde her zaman bu sınavlardan geçmiş, ama her defasında 'Muhtaç olduğun kudret damarlarında asil kanda mevcuttur' sözünü şiar alarak kendisini bölmeye çalışanlara izin vermemiştir.

Düzenlenen hain saldırıyı kınıyor, Kıbrıs Türk halkının en yüce temsiliyet makamı olan Cumhuriyet Meclisi adına, şehit olan polis kardeşimize Allah'tan rahmet, başta yaslı ailesi olmak üzere aziz Türk Milleti'ne başsağlığı diliyorum.

Bu vesileyle Anavatanımızın birliğini ve güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Polis ve tüm emniyet güçlerimize yürüttükleri bu kutsal görevde başarılar temenni ediyorum.”

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27/09/2022 11:48