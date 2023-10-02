Töre, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Limanı'na demirleyen TCG İskenderun ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinde eğitim faaliyetleri yürüten MiIlli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Gazimağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman, Eğitim Filotillası Komodoru Dz. Alb. Volkan Salih Eser, TCG İskenderun Gemisi Komutanı Albay Nuri Duyku, TCG Cezayirli Gazi Hasan Pasa Gemisi Komutanı Albay Alper Çekiç ve Yüksekokulda eğitim gören üç Kıbrıslı Türk öğrenci yer aldı.

Başkan Töre, kabuldeki konuşmasında denizlerde güçlü olma mecburiyetinde olduklarına işaret ederek, Doğu Akdeniz’de cereyan eden son gelişmeler ışığında denizciliğin öneminin çok daha fazla arttığını kaydetti.

KKTC’de askeri üs olarak bir deniz limanı açılmasını da umut ettiklerine değinen Töre, Doğu Akdeniz’e kıyısı bile olmayan ülkelerin bölgede konuşlandığı bir ortamda Türk tarafının böyle bir tasarrufta bulunmasının bölgedeki güç dengelerini de etkileyebileceğini vurguladı.

Gemilerin KKTC limanlarında demirlemesi ve öğrencilerin de ülkeyi tanımalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Töre, öğrencilere başarılar diledi.