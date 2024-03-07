Töre, MİSP heyetini kabul etti

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07/03/2024

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Töre, MİSP heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, MİSP’in çalışmalarını takip ve takdir ettiğini belirtti.

Töre, milli ve manevi duyguların canlı tutulması gerektiğini, Ramazan’ın sevgi, saygı ve hoşgörü ayı olduğunu, kendilerinin de üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Töre, Ramazan ayı içerisinde gerçekleşecek iftar programına da katılacağını söyledi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar da, KKTC’de ve Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında katkı koyduklarını belirtti.

Her şeyin devletten beklenmesinin doğru olmadığını belirten Sancar, sivil toplum örgütü olarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Sancar, Ramazan ayının yaklaştığını  kaydederek, geçmiş dönemlerde vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti ve iftar programlarına davet etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi gerçekleşti.

07/03/2024 13:31
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TAGS: Töre, MİSP heyetini kabul etti
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