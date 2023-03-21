Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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21/03/2023

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Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Nevruz ateşinden sıçrayan kıvılcımın yüreklerde kardeşlik, refah ve huzur dolu yarınları beraberinde getirmesini diledi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Tabiatın yeniden doğuşu, baharın gelişi ve doğanın uyanışını müjdeleyen Nevruz, barış ve dostluk bayramı olarak Anadolu’dan Kafkaslara, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır coşkuyla kutlanmaktadır. İnsanın doğa ile bütünleşmesini simgeleyen Nevruz, sevgi ve barış gibi evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunarak, baharın gelişi ile birlikte yaşama sevincini ve doğanın dirilişini sembolize eder. Nevruz ateşinden sıçrayan kıvılcımın yüreklerde kardeşlik, refah ve huzur dolu yarınları beraberinde getirmesini diliyor, Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

21/03/2023 14:23
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TAGS: Töre, Nevruz Bayramı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre
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