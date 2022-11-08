Töre, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Dernek Başkanı Günay Kibrit, engelli bireylere desteğinden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür ederken, önemli olanın engellilerin de toplumun içerisinde birey olarak kabul görmeleri olduğunu söyledi.

Kibrit, 780 üyeleri olduğunu ve aslında bir derneğin ötesinde bir sağlık merkezi konumunda görev yürüttüklerini, aynı zamanda eğitim çalışmaları da yaptıkları anımsatarak, amacın engelleri toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Pozitif ayrımcılık noktasında toplumun ve hükümetlerin her zaman yanlarında olmasını istediklerine vurgu yapan Kibrit, bu anlamda Meclis’ten geçen önemli yasalar olduğunu hatırlattı.

TÖRE

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, engelli bireylerin topluma kazandırılarak yaşamın güzelleştirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, özellikle engelli istihdamı yönünde daha fazla adım atılmasını dilediklerini kaydetti.

Temennisinin yeni dönemde istihdamların başlaması olduğunu söyleyen Töre, bu konuda Meclis olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Töre, derneğin önemli çalışmalara imza attığını gözlemlediklerini, spor ve daha bir çok alanda başarılı çalışmaları gördükçe mutlu olduklarını ifade etti.

Fırsat buldukça Engelli Basketbol Takımı maçlarını da takip ettiğini belirten Töre, “Devlet yaşıyorsa, sizleri de memnun etmek zorundayız. Enerjiniz ve sevginiz hiç eksik olmasın” dedi.

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08/11/2022 13:22