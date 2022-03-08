Töre, Özdenefe ve Başkanlık Divanı Üyeleri Meclis’teki Kadın Personel İle Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Başkanlık Divanı Üyesi bazı Milletvekilleri Meclisin kadın personeli ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan toplantıda, çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Töre, Kadınlar Gününü kutlarken, onların görevlerini her zaman daha zor şartlar altında yürüttüğünün bilinmesi gerektiğini söyledi.

Siyasette kadının rolünün artması, devlet dairelerinde ve özellikle yönetim kademesinde kadının etkisinin daha güçlü hissedilmesi gerektiğini ifade eden Töre, cinsiyet eşitliğini temel alarak bunu hayatın her alanında benimsemek gerektiğini vurguladı.



Töre, günümüzde erkeklerin yaptığı birçok işi kadınların da yapabildiğine değinerek “Bu kadının, bu erkeğin işi” gibi bir ayrımın yapılmaması gerektiğini belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde Annelerin ve çocukların ne kadar zor şartlar altında mücadele verdiğini ifade eden Töre, bunun en bariz örneğinin Ukrayna’da yaşandığını kaydetti.

Yaşanan süreçte insan haklarının, Birleşmiş Milletlerin sorgulanması gerektiğine işaret eden Töre benzer durumların Filistin, Irak, Afganistan ve dünyanın birçok ülkesinde yaşandığını söyledi.

Savaşın acısını en çok çekenin kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyen Töre:

“Onun için huzur istiyoruz, dünyada barış istiyoruz. Kendi egemenliğimize her zaman sahip çıkmak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk kadınının da geçmiş karanlık günlerde çok zor şartlarda yaşadığını ve mücadele verdiğini anımsatan Töre, yaşanan o acıların ardından bugün özgürlüğün ve devletin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZDENEFE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında toplumda kadın mücadelesinin her gün devam etmesi gerektiğini, kadın mücadelesinin olmadığı noktada bir toplumun ileriye gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Özdenefe, özellikle pandemi süreci ile birlikte çok daha kırılgan ve dezavantajlı kadınlar olduğunu vurgulayarak toplumun tüm katmanlarındaki kadınlarla dayanışma içerisinde olmak gerektiğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı gösteren herkese teşekkür eden Özdenefe, eşitlik mücadelesinin bir tek kadınların omuzuna bırakılmaması gerektiğini belirtti.



Yapılan etkinlikte Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve Devrim Barçın’ın yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat da hazır bulundu.

Bu habere tepkiniz:



08/03/2022 12:59