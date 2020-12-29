Töre: Parti içerisindeki mücadelem devam edecektir…

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre UBP içerisinde tartışmalara neden olan meclis başkanlığı seçimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Töre Başbakan Ersan Saner’in ve başkalarının kendisinin adaylıktan çekilmesi yönünde telkinde bulunduğunu açıkladı.

Adaylıktan neden çekilmesinin istenmesinin sebebini sorgulaması durumunda ise “Bu aileye söz verildi, onore edilecek. Karşı tarafta öyle istiyor, o tarafta öyle istiyor, bu taraf ta böyle istiyor” yanıtını aldığını anlatan Töre kendisinin adaylıktan asla vazgeçmeyeceğini dile getirdiğini kaydetti.

Resmiye Canaltay’ın 11 oy aldığını belirten Töre bu oya saygı duyduğunu belirtti.

Töre şöyle devam etti: Parti içerisindeki mücadelem devam edecektir. Bugünler gelip geçici günlerdir. Daha büyük hedeflere doğru koşacağım. Ben 4 defa divan başkanlığını üstlendim artık hedefim divan başkanlığını üstelenmek değildir. Bu partide daha yüksek yerele çıkıp aday olmaktır. Daha değişik yerlerde mücadelem devam edecektir.

“Eşyalarımı topluyorum…”

Meclis’teki odanızı topladınız mı sorusu üzerine konuşan Töre şöyle dedi: Meclis Başkan Yardımcılığı görevim Pazartesi itibari ile son bulacak. Evimden götürdüğüm eşyalarım vardı, birçok eşyam vardı. Eşyalarımı topluyorum.

Meclis Başkan Yardımcılığı görevi CTP’ye düşecek.

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29/12/2020 18:27