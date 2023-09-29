Töre, Paşayeva’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Kardeşimize Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkı başta olmak üzere tüm Türk Milletine başsağlığı diliyorum” diyen Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Değerli kardeşim, Türk milletinin yılmaz savunucusu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Sayın Paşayeva, yaşamı boyunca Azerbaycan başta olmak üzere tüm Türk dünyasının Kıbrıs Türkü ile bağlarını güçlendirmesi için daima önemli köprüler kurmuştur.

Genç yaşından beri Türk Milletinin birliği ve bütünlüğünü esas alan çalışmalarıyla gönlümüze taht kuran Paşeyeva’nın vefatı bizler için büyük bir kayıp teşkil etmektedir.

Onun, anısını yaşatmak, çalışmalarını yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim.

Kardeşimize Allah’tan rahmet dilerken, Azerbaycan halkı başta olmak üzere tüm Türk Milletine başsağlığı diliyorum.”