Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de eğitim faaliyeti gösteren üniversitelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversitenin akademik kadrosunda yer alan öğretim görevlileri ile bir araya gelen Töre, Öğretmenler Günü’nü kutladı ve onlara çiçek verdi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ziyarette yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü’nde Töre’yi ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bıçak, üniversiteye ismi verilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a Meclis Başkanı Töre’in duyduğu sevgi ve saygıyı çok iyi bildiklerini dile getirerek, her zaman iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Rauf Denktaş’ın kendileri için büyük bir değer olduğunu ifade ederek, mücadeleci ruhuyla KKTC’nin kurulması ve ileriye taşınmasında çok büyük rolü olduğunu kaydetti.

Töre, Denktaş’ın birçok söyleminin kulaklarına küpe olduğunu belirterek, bu sözleri her zaman kendilerine rehber edindiklerini söyledi.

Rauf Denktaş Üniversitesi’ni özellikle Öğretmenler Günü’nde ziyaret etmek istediğini vurgulayan Töre, Denktaş’ın düşünce ve fikirlerini yaşatmak ve onun davasını yeni nesle aktarmanın hem öğretmenlerin, hem de siyasilerin başlıca görevi olması gerektiğine değindi.

Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin görevinin de KKTC devletine bağlı olarak devletin varlığını ve bağımsızlığını yaşatmak olduğunu belirtti.

Ziyarette Töre’ye Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen eşlik etti.

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24/11/2022 15:06