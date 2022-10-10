Töre, resim sergisi açılışına katıldı

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10/10/2022

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Töre, resim sergisi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sanatçı Bahire Akantürk’ün 2. kişisel suluboya resim sergisinin açılışına katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışı öncesinde konuşma yapan Töre, Akantürk’ü, yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eserlerden dolayı kutladı.

Yeteneklerin mutlaka gün ışığına çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Töre, Akantürk gibi birçok değerli ressamın ve sanatçının uğraşlarının ülke sanatına katkılarının büyük olduğunu söyledi.

10/10/2022 20:32
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TAGS: Töre, resim sergisi açılışına katıldı
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