Töre: Rum Yönetimi’nin başlattığı giriş yasağı seyahat özgürlüğüne yeni bir kısıtlamadır

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi’nin Kuzeyden Güneye geçişlere AB ülkeleri dışındaki 3. Dünya ülkelerine “mülteci, göçmen, iltica” bahanesiyle uygulamaya başladığı giriş yasağının seyahat özgürlüğüne yeni bir kısıtlama olduğunu kaydetti.

Töre yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanlarını “yasa dışı” ilan eden Rum zihniyetinin yeni bir tezahürü olan bu ambargo ve izolasyon şeklinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Rumlarla Kıbrıslı olabiliriz ama bir millet ve tek halk olamadığımızı asla unutmamalıyız” dedi.

Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesinde DİKO ve EDEK Partilerinin koymaya çalıştığı kriterlerin de “tam bir faşizm ve ırkçılık uygulaması fikriyatı ve zihniyeti” olduğunu ifade eden Töre, “Kıbrıs’ı Helen adası görenlerle ortaklık kurulamıyacağı, müzakerelerin bu güne kadar neden başarısız olduğu bir kez daha su yüzüne çıkmıştır. Kıbrıs Türk halkını cezalandırma hedefleri kilise ve EOKA menşeili fikirlerdir. Devletimize ve Anavatanımıza dört elle sarılalım. Ulusal mücadelemiz geldiğimiz noktada devam etmektedir” ifadelerini kullandı

02/12/2019 14:43