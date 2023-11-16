Töre, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak amacıyla ülkede bulunan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç kabulde yaptığı konuşmada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun törenlere katılım sağlayamadığını ama selamlarını iletme görevini kendisine verdiğini söyledi.

Kılıç, 1974’ta Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs Barış Harekatında önemli bir rol oynadığını söyleyerek, o dönem ortak bir gaye ile hareket edildiğini belirtti.

Kılıç, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşuz 40 yıl olmuş niye başkaları ile ortak olalım ki” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Anavatan Türkiye’den farklı siyasi partilerden gelen heyetler ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını , Kıbrıs meselesinin Türkiye’de partiler üstü bir konu olarak görüldüğünü bildiklerini ifade etti.

Bugün KKTC’yi ortadan kaldırmak için bazı çevrelerin sürekli olarak uğraş verdiğini söyleyen Töre, buna karşın her zaman güçlü bir şekilde dimdik ayakta durduklarını, Cumhuriyeti yeni nesillere aktarmak ve ileriye taşımak için mücadele verdiklerini belirtti.

Kabulde Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük de hazır bulundu.